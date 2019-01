Le Royaume-Uni risque de sortir de l'Union européenne sans accord "accidentellement", a déclaré lundi Sabine Weyand, l'adjointe du négociateur en chef du Brexit pour l'UE Michel Barnier, critiquant la manière dont la Première ministre Theresa May avait mené les négociations.

"Il y a un risque très réel de sortie sans accord. Non pas intentionnellement, mais accidentellement", a déclaré Mme Weyand devant un public invité par le think tank European Policy Centre (EPC).

Les députés britanniques votent mardi sur plusieurs amendements pour tenter de trouver une issue au débat du Brexit, dans l'impasse depuis leur rejet du traité de retrait négocié par le gouvernement avec Bruxelles.

Mme Weyand a accusé Mme May de n'avoir pas tenus informés son gouvernement et le Parlement pendant les mois de négociations avec l'UE. Du coup, a-t-elle dit, beaucoup de députés ont été surpris par le contenu de l'accord de retrait conclu en novembre et l'ont rejeté.

"Une sortie sans accord est le seul scénario qui ne requiert aucune action ou décision de quiconque, c'est la raison pour laquelle le risque est si élevé", a estimé Mme Weyand.

Theresa May a engagé des tractations avec l'opposition qui ont tourné court. Elle a depuis annoncé de nouvelles discussions avec la majorité sur le contenu du traité de retrait, principalement sur la question de la frontière irlandaise, et indiqué qu'elle présenterait ses "conclusions" à ses homologues européens.

Mme May pourrait arguer auprès de l'UE que l'abandon de la disposition très controversée du "filet de sécurité" ("backstop" en anglais), qui vise à éviter le retour d'une frontière physique en Irlande, permettrait de voir le traité de retrait ratifié par le parlement britannique avant la date prévue du divorce, le 29 mars prochain.

Mais Mme Weyand a indiqué que cela avait été rejeté par les 27 dirigeants européens. "Cette négociation se fait à Londres. Il n'y a pas de négociation entre l'UE et le Royaume-Uni. Cette négociation est finie. Nous n'allons pas rouvrir l'accord de retrait", a-t-elle affirmé.