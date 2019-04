Ces statues, hautes de 3 mètres et pouvant atteindre un poids de 250 kilos, ont été retirées de leur emplacement tout juste quelques jours avant que le feu ne vienne tout détruire afin qu'elles soient restaurées. Elles n'avaient jamais été déplacées depuis leur pose en 1860.L'objectif était d'examiner et rénover ces bustes et corps deux par deux, dans un système de roulement, pendant que les autres devaient être exposées durant 19 mois dans le chœur de la cathédrale avant de surplomber à nouveau Notre-Dame pour de bon en 2022. Qu'adviendra-t-il de ce plan?Le coût de la restauration de ces statues est d'environ 800.000 euros. Le budget total du projet de restauration de la flèche, financé par l'Etat, s'élève lui à 11 millions d'euros. A combien s'élèvera le montant pour la restauration complète de la cathédrale gothique emblématique? Il est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur des dégâts.