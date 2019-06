Des employés auraient fait part de leurs inquiétudes quant à plusieurs manquements, sans avoir été entendus, bien avant l'incident.





L'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris aurait-il pu être évité? Selon une enquête du Monde publiée ce 1er juin, des employés de la société de sécurité qui veillait sur le monument avaient tiré la sonnette d'alarme quant à certaines défaillances. En cause, l'organisation managériale qui laisserait, selon les dires de plusieurs gardes, à désirer. Depuis 2014, au lieu de deux personnes mobilisées - l'une devant les écrans de surveillance et l'autre faisant des tours de garde - pour veiller à la sécurité de la cathédrale, il n'y en avait plus qu'une. Une situation compliquée à gérer obligeant l'employé à faire moins de tours de garde et à ne pas pouvoir être en permanence les yeux rivés sur ses écrans. Or un rapport avait pointé en 2015 que les rondes étaient essentielles, notamment en ce qui concerne les mégots trouvés sur la charpente.





Un autre problème est relevé par certains concernant le matériel mis à leur disposition, parfois défaillant. Des remarques ont été pourtant formulées mais rien n'a changé. Enfin, les travaux en cours n'avaient pas été correctement stipulés au PC sécurité. "Personne n'allait vérifier le chantier après le départ des ouvriers", relate ainsi un employé au Monde.





Des révélations qui viennent ajouter de l'eau au moulin de l'enquête sur les causes de l'incendie, toujours en cours. Si l'on ne sait toujours pas ce qui l'a provoqué, il semblerait que la société chargée de la sécurité de la cathédrale n'était pas dans les meilleures conditions pour faire face à un incident d'une telle ampleur.