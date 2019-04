Emmanuel Macron va proposer à l'UE de créer "un mécanisme de coopération pour le patrimoine européen en péril", qui sera discuté lors d'une réunion à Paris le 3 mai, ont indiqué le ministre français de la Culture Franck Riester et la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Amélie de Montchalin dans un entretien publié par le Journal du Dimanche. "Comme le patrimoine n'est pas une compétence européenne, le Président a pris l'initiative d'écrire à ses homologues pour leur proposer de créer un mécanisme de coopération pour le patrimoine européen en péril, visant à se prêter assistance, à partager des compétences et des savoir-faire", explique la secrétaire d'Etat. "Quand il y a un grand incendie en Europe, un mécanisme de solidarité peut permettre de prêter des canadairs entre pays de l'Union. Pour le patrimoine, on peut imaginer un réseau d'experts mis à disposition en fonction des besoins", a ajouté Amélie de Montchalin, quelques jours après l'incendie qui a partiellement ravagé Notre-Dame et a entrainé une vague de messages de sympathie et propositions de soutien.

"Nous invitons nos homologues européens, ministres de la culture et des affaires européennes, à se réunir en France le 3 mai prochain. En complément de nos compétences et nos moyens, si l'on peut également bénéficier du soutien et des retours d'expérience de nos voisins pour reconstruire Notre-Dame, nous saisirons cette occasion", a poursuivi le ministre de la Culture Franck Riester. "Face à ce choc émotionnel et à cet élan de générosité, que nous avons ressentis, nous devons, ensemble, améliorer nos politiques patrimoniales dans nos pays, et à terme au niveau européen".

Les ministres européens seront invités le 3 mai à présenter des "démarches innovantes et participatives" comme le loto du patrimoine en France, et "un ou deux lieux emblématiques de leur pays, représentatif du rayonnement européen, et qui est en danger", a précisé la secrétaire d'Etat.