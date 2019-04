Suite aux nombreux dons annoncés pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, le père Guy Gilbert a réagi avec le franc-parler qu'on lui connait.

Le prêtre catholique français a fait part de son état d'esprit sur Facebook dès mardi, déclarant notamment : "Les dons affluent immédiatement des plus grandes fortunes,des particuliers par milliers. Merci. Faudrait-il que les SDF s’enflamment pour qu’on leur vienne en aide aussi rapidement ?"

Dans une interview accordée à nos confrères de Sudpresse, il a poursuivi la réflexion. "Comme je l’ai dit sur Facebook, la cathédrale est gravement endommagée. Les dons affluent des plus grandes fortunes, des particuliers par milliers. Merci. Faudrait-il que les SDF s’enflamment pour qu’on leur vienne en aide aussi rapidement ? Mon message a visiblement touché beaucoup de gens. Je pleure dans mon cœur pour Notre-Dame mais nous avons de plus en plus de mains qui se tendent pour nous réclamer de l’aide. Tous les présidents nous ont à chaque fois promis qu’ils feraient tout pour qu’il n’y ait plus de SDF dans nos rues mais rien ne se fait. Alors bravo pour les pierres mais il faudrait peut-être d’abord s’occuper des humains".