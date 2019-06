La Libre Belgique a reçu copie d’une lettre adressée par la Présidence de la République démocratique du Congo au directeur général du Contrôle des marchés publics, en vue de recevoir l’autorisation de passer sans appel d’offres un marché pour des constructions et réfection au Palais de la Nation et à la Cité de l’Union africaine. Il s’agit d’offrir des bureaux et un logement au Président et à ses collaborateurs. (...)