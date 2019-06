Une messe sera célébrée dans la cathédrale Notre Dame de Paris, au cours du prochain week-end, pour la première fois depuis l'incendie qui a ravagé l'édifice historique en avril dernier, ont annoncé autorités ecclésiastiques lundi.

L'Archevêque de Paris, Michel Aupetit, et le recteur de Notre Dame, Patrick Chauvet, célébreront la cérémonie religieuse parmi d'autres prêtres et des fidèles, a affirmé la porte-parole du diocèse, Karine Dalle.

Le feu avait détruit, le 15 avril dernier, l'ensemble de la toiture de la cathédrale construite au XIIe siècle, ainsi que la flèche de l'édifice, datant quant à elle du XIXe siècle, malgré les efforts de plusieurs centaines de pompiers.

Des pierres de la voûte s'étaient également détachées, mais la plus grande partie du monument ainsi que ses vitraux avaient pu être sauvés.

La messe ne sera pas célébrée au coeur de l'édifice, mais dans la chapelle située à l'est de la cathédrale, à l'arrière du maître-autel, a précisé la porte-parole du diocèse. La partie centrale de la cathédrale située sous la voûte endommagée, présente toujours des risques sur le plan de la sécurité.

La date et le moment précis de la célébration seront annoncés plus tard dans la semaine. Celle-ci sera retransmise en live-stream via la chaîne de télévision catholique KTO.