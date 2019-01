"Il n’y a pas de problème entre la Commission européenne et la Roumanie", tentait d’assurer ce vendredi le président de l’exécutif européen, Jean-Claude Juncker. C’est dire s’il y en a bel et bien un, tant les menaces qui pèsent sur l’état de droit dans le pays inquiètent l’Union. Réunis sous les ors du palais de l’Athénée de Bucarest pour célébrer le lancement de la présidence roumaine de l’UE, les leaders des institutions européennes et ceux du gouvernement roumain ont ainsi éprouvé toutes les peines du monde à cacher leurs divergences. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, des manifestants bravaient la neige et le froid, pour crier "Nous avons besoin de l’UE" face aux dérives illibérales de la gauche populiste. Une ambiance qui annonce la couleur de la présidence roumaine, pilotée par un gouvernement qui multiplie les attaques contre l’indépendance de la justice et les diatribes antieuropéennes.