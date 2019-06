Développées in extremis, face à la plus grave crise migratoire que l'Europe a connue depuis la deuxième guerre mondiale et qui a laissé place à une profonde crise politique de l’asile, les mesures européennes pour gérer la migration ont été maintes fois décriées comme “inhumaines”, voire “contraires au droit international”. Deux avocats, Franco-Espagnol Juan Branco et l'Israélien Omer Shatz, tous deux basés à Paris, demandent désormais à la Cour pénale internationale (CPI) de les qualifier de “crimes contre l’humanité”. Dans une plainte transmise à la procureure de la CPI, Fatou Bensouda – qui n’est pas tenue d’y donner suite –, ils accusent l’UE de meurtre, torture, traitements inhumains et déplacements forcés, commis à l’encontre d’une population cible, à savoir les migrants tentant de fuir la Libye, à travers des politiques “visant à enrayer à tout prix les flux migratoires vers l’Europe”.

Incapables de s’accorder sur une politique d’asile commune, les Vingt-huit ont concentré leurs efforts sur “l’aspect externe” de la migration, soit la “coopération” avec les pays d’origine et de transit – dont la Libye, en proie à une guerre civile – pour limiter les départs. Mais l’UE a aussitôt rejeté ces accusations. “Notre priorité a toujours été et continuera d’être de protéger des vies et d’assurer un traitement humain et digne de tous sur les routes migratoires”, a assuré la Commission, ajoutant que “toute notre action est basée sur le droit international et européen”. L’Elysée a même qualifié cette plainte d’“insensée”.

La Libre Belgique a consulté les 243 pages de déclarations et de documents compilés par ces deux avocats pour prouver que l’Union avait conscience des conséquences de sa politique migratoire, mais aussi le pouvoir d’éviter des milliers de drames humains. “Ce n’était pas facile d’accuser l’UE, le régime le plus démocratique et libéral du monde, de crimes contre l’humanité. Mais si vous mettez de côté le contexte socio-politique, c’est un cas juridique solide, classique même. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, je vais poursuivre l’UE en justice. C’est juste une question de loi”, nous a assuré M. Shatz. La plainte vise trois politiques de l’Union. Explications.