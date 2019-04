Depuis le jour où il a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle, Donald Trump fait une fixation morbide sur le Mexique et sa frontière avec les États-Unis. On se rappelle que, ce 16 juin 2015, le futur Président avait donné le ton et fixé le cap en caricaturant les immigrants en provenance du pays voisin pour en faire, dans leur écrasante majorité, des trafiquants de drogue, des criminels et des violeurs. Il ne devait guère revoir son jugement par la suite, ne jurant plus que par une chose : la construction d’un "beau, grand mur" pour endiguer le flot des clandestins et mettre, selon lui, définitivement l’Amérique à l’abri.