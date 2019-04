Les présidents finlandais et islandais et les Premiers ministres norvégien et suédois n’avaient pas mis les pieds en Russie depuis fort longtemps. L’aventure russe en Ukraine a laissé un froid dans ces pays membres ou proches de l’Otan. Mardi dernier, ils ont pourtant rencontré Vladimir Poutine lors d’un forum sur l’Arctique organisé à Saint-Pétersbourg. (...)