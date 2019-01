L’année vient à peine de naître et un vieux débat territorial secoue déjà le paysage politique espagnol. Tout a commencé en Estrémadure, la région la plus pauvre du pays avec… un incident de train.

Cette fois, tout a commencé dans l’après-midi du Jour de l’an. Plus de 160 passagers ont alors pris le train vers Madrid dans la gare de Badajoz (ville située sur la frontière portugaise, à plus de 400 kilomètres de la capitale). Cinquante kilomètres plus loin, les soucis techniques ont obligé Renfe (la compagnie nationale des chemins de fer) à transférer les voyageurs.

Parcours en enfer

L’enfer venait de commencer.

(...)