Même le président de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, athée, matérialiste, laïc, qui fuit les lieux de culte comme la peste en général, a, le soir de l’incendie, dit, avec une passion communicative, son amour pour Notre-Dame de Paris.

Cathédrale commune

Il l’a qualifiée de "cathédrale commune". "Il y a, a-t-il dit, ceux pour qui la main de Dieu est à l’œuvre dans l’édification de ce bâtiment. Mais ils savent que si elle y paraît si puissante, c’est sans doute parce que les êtres humains se sont surpassés en mettant au monde Notre-Dame. Et d’autres, ceux qui connaissent le vide de l’univers privé de sens et l’absurde de la condition humaine, y voient par-dessus tout cette apothéose de l’esprit et du travail de milliers de femmes et d’hommes. Ils ressentent ce que la cathédrale a signifié depuis sa première heure."

Ce témoignage en dit long sur l’émotion que l’incendie qui a abîmé le monument le plus visité de France a pu provoquer, tous azimuts.

Une onde de choc planétaire

Mais pourquoi cette émotion a-t-elle dépassé la ville de Paris et ses habitants, la communauté catholique et ses fidèles, les sociétés occidentales, qui ont connu une histoire comparable à celles de la France et de sa capitale, et d’autres très éloignées de nos traditions et de nos coutumes ?