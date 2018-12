Comme un grand nombre de Français, Brigitte Macron a déambulé ce week-end précédant le réveillon dans les allées colorées d'un marché de Noël. Cette dernière s'est rendue pour l'occasion aux Tuileries à Paris accompagnée de ses petits-enfants. Sa visite a même été immortalisée puisque la première dame a posé devant l'un des manèges du célèbre marché.... avec Marcel Campion, le très controversé forain à l'origine du marché de Noël des Tuileries.

Cela n'a pas du tout plu à plusieurs élus de gauche et aux défenseurs des droits LGBT qui ont trouvé inacceptable que l'épouse d'Emmanuel Macron apparaisse sur un cliché en compagnie d'un "homophobe". Dans une vidéo dévoilée par le journal du Dimanche , ce dernier expliquait en effet "". Des propos qui lui ont valu d'être poursuivi pour diffamation et injure homophobe par Bruno Julliard, ancien premier adjoint de la maire de Paris visé par les attaques de Campion. Le forain avait alors arrêté ses activités et s'était retiré de l'organisation du marché de Noël des Tuileries.