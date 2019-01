"Rien de tel qu'un mur", lançait le président américain ce jeudi, installé en table ronde lors d'une réunion dont le thème principal était "les migrants illégaux". Son fameux projet de mur, destiné à combattre l'arrivée massive de réfugiés aux États-Unis, est incessamment martelé et ne cesse d'être critiqué au sein des rangs démocrates.

Mais le flot continu d'internet et la traçabilité des sources numériques constituent parfois une véritable aubaine pour les internautes farfouilleurs. Ce jeudi, The Daily Show a exhumé une vidéo illustrant un discours de l'actuel président américain, en 2004. Dans celle-ci, il s'adresse à des étudiants du Wagner College de New York. Donald Trump usait de la métaphore pour motiver les foules: "N'abandonnez jamais. Si un mur se met en travers de votre chemin, franchissez-le. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour arriver de l'autre côté de celui-ci." Une phrase qui prend une toute autre interprétation depuis que Donald Trump a mis son projet de mur au coeur de sa campagne et de son programme en tant que président.

Pour rappel, Donald Trump défend fermement l'érection d'un mur de 3.200 km à la frontière séparant les Etats-Unis et le Mexique, ce qui est d'ailleurs à la base de la paralysie de l'administration américaine, connue sous le nom de "shutdown". Cet arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis, en raison d'un désaccord sur le budget au Congrès, est lourd de conséquences. Parmi celles-ci, la privation de salaire de centaines de milliers d'employés.