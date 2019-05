2 Vidéo

Elections européennes: les premières estimations annoncent une victoire surprise aux Pays-Bas

Les travaillistes néerlandais (PvdA) ont déjoué les pronostics sur les élections européennes et devancé jeudi les libéraux (VVD) et les populistes (FvD), dont les sondages et les analystes annonçaient la victoire, selon les premières estimations.