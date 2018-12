A Beni, dans le Nord-Kivu, les électeurs congolais ne peuvent se résoudre à accepter la mise en quarantaine qui leur est imposée par le pouvoir et la Ceni.

Privés de vote par une décision critiquée de toutes parts, les habitants de Beni ont décidé de se prendre en main et d’organiser un scrutin parallèle « à l’ancienne », en récupérant notamment des urnes des précédents scrutins.

« On sait très bien que notre voix ne sera pas entendue par la Ceni », explique Jean-Pierre, un des électeurs matinaux de Beni. « On est dans le symbolique mais on veut montrer que le report des élections chez nous est purement une décision politique et manipulatrice de MM. Nangaa et Kabila. »

L’élection de ce dimanche à Beni a forcément été organisée en dernière minute et sans publicité. « Mais au fil des minutes, la file des électeurs s’allonge. Il n’y aura pas de tricherie, il n’y aura pas de double vote ici. On va dépouiller le scrutin et on annoncera les résultats. »