Une personne a été tuée et quatre autres blessées vendredi en marge des manifestations à Beni contre le report des élections générales dans cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources sécuritaire et militante. Un homme, touché à la boîte crânienne, a été amené à la morgue de Beni par la police, a constaté un correspondant de l'AFP. Il s'agit d'un manifestant, a précisé le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha).

Une autre source, qui refuse d'être citée, a confirmé la mort d'une personne et fait état de "nombreuses arrestations".

Deux manifestants ont par ailleurs été admis à l'hôpital général de Beni, selon le mouvement Lucha. Un troisième est arrivé dans la cour de l'hôpital avec une grave blessure au cou, a constaté le correspondant de l'AFP. La Lucha a par la suite fait état d'un quatrième blessé.

Ils ont été blessés par la police, selon le mouvement citoyen.

La résidence d'un adjudant-chef en charge de la lutte contre la criminalité a été incendiée par des manifestants, ont indiqué des sources militaires et policières.

Des tirs à balles réelles ont été entendus dans Beni une bonne partie de l'après-midi.

A Beni, Butembo et Goma, la police a dispersé des manifestations contre le report des élections à Beni-Butembo, officiellement pour cause d'épidémie d'Ebola et de tueries de civils.

A Goma, la police a saisi le matériel d'un cameraman congolais de la BBC. Puis un commandant a interdit aux "journalistes blancs" de prendre des vues des opérations de police.

La coalition autour du candidat d'opposition Martin Fayulu avait appelé jeudi à la grève générale -journée "ville morte"- contre le report à mars des élections à Beni-Butembo.

Le mouvement est passé bien plus inaperçu dans le reste du pays.

Dans la capitale Kinshasa et la deuxième ville du pays Lubumbashi, l'activité commerciale et la circulation ont été normales.

L'activité était tout aussi normale à Kikwit, dans le Bandundu, la région d'origine de M. Fayulu, tout comme à Mbandaka, dans la région de l'Équateur (nord-ouest), fief de l'ex vice-président Jean-Pierre Bemba, un soutien de M. Fayulu.

Les tensions dans l'Est compliquent la lutte contre Ebola (OMS)

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti vendredi que les tensions croissantes dans l'est de la République démocratique du Congo perturbaient les efforts pour enrayer l'épidémie d'Ebola et risquaient de remettre en cause les progrès réalisés. Au moins un manifestant a été tué et quatre blessés par balles vendredi à Beni et à Butembo, lorsque la police a dispersé des manifestants qui protestaient contre le report, dans cette région touchée par le virus Ebola, des élections générales prévues dimanche en RDC.

Ce regain de tension complique la campagne de vaccination et la recherche des personnes qui auraient pu être infectées par le virus, a souligné le directeur général de l'OMS dans un communiqué.

"Hier nos équipes à Beni n'ont pas été en mesure de mener des opérations essentielles sur le terrain, dont des vaccinations et le suivi d'alertes sur de nouveaux cas potentiels", a expliqué le Dr Tedros.

A Butembo, "les équipes ont enquêté sur des cas suspects et ont orienté les cas confirmés vers des centres de traitement" mais sans pouvoir repérer les personnes avec qui les malades avaient pu entrer en contact ni les vacciner.

Le Dr Tedros a fait part de "signes encourageants dans beaucoup d'endroits, dont une baisse récente des cas recensés à Beni", à la suite de l'intensification des opérations sur le terrain.

Mais il a averti que "ces progrès pourraient être remis en cause si nous subissons une période d'insécurité prolongée, ce qui augmentera la transmission" du virus.

Il a appelé chacun à "protéger les installations de santé" et à faciliter l'accès des soignants aux populations affectées "afin que nous puissions stopper cette épidémie".

Selon le ministère congolais de la Santé, des manifestants ont attaqué jeudi un centre de transit gérant des cas suspects de fièvre hémorragique Ebola à Beni, épicentre de l'épidémie dans l'Est de la RDC, et une vingtaine de "cas suspects" en ont profité pour quitter le centre.

L'épidémie d'Ebola dans la région de Beni a été déclarée le 1er août 2018. Elle a déjà fait 356 morts avec des craintes constantes de propagation aux grandes villes de Goma et Kisangani, ou à l'Ouganda voisin.

Le territoire et la ville de Beni sont également la cible de tueries de civils généralement attribuées aux miliciens du groupe armée ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF).

Ebola et ces massacres sont les raisons invoquées par la commission électorale pour reporter au mois de mars les élections à Beni et Butembo.