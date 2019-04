Comme on s’y attendait après le partage du pouvoir concocté entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi au lendemain de la présidentielle du 30 décembre, perdue par ces deux hommes selon les compilations électorales de l’Église, les candidats du FCC (Front commun pour le Congo, coalition kabiliste) se taillent la part du lion lors du premier tour des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province (élus par les députés provinciaux), qui a eu lieu mercredi : les kabilistes ont déjà engrangé 16 postes de gouverneur sur 22.