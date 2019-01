Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, s'est dit vendredi favorable à une "pression maximale" de la communauté internationale sur les autorités congolaises afin qu'elles respectent le choix des électeurs qui ont voté le 30 décembre dernier pour se choisir un nouveau président qui succèdera à Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001. "Quel que soit le résultat (du scrutin), il doit être communiqué. Quel que soit le nom du nouveau président, (il doit être annoncé) même si cela va vers un autre candidat que celui du pouvoir", a-t-il affirmé à l'agence Belga, alors que la Commission électorale nationale indépendante (Céni) n'a encore publié aucun résultat des élections présidentielle, législatives et provinciales de dimanche dernier.

La publication des résultats, initialement prévue le dimanche 6 janvier, pourrait être reportée et la Céni n'autorise aucune diffusion de résultats partiels.

La Conférence épiscopale du Congo (Cenco) a affirmé, par la voix de son porte-parole et secrétaire général, l'abbé Donatien Nsholé, que les données à sa disposition issues des procès verbaux des bureaux de vote "consacre le choix d'un candidat comme président de la République".

Il n'a pas donné le nom du vainqueur, pour ne pas tomber sous le coup de la loi qui réserve à la commission électorale la primeur de l'annonce des résultats, mais a invité la Céni à "publier en toute responsabilité les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice".

Trois candidats sont en course pour la succession du président Kabila - auquel la Constitution interdit d'effectuer plus de deux mandats consécutifs: son "dauphin" désigné, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary (dit ERS) et deux opposants qui ont émergé des résultats partiels disponibles avant la coupure d'internet lundi en RDC: Martin Fayulu et Félix Tshisekedi.

M. Fayulu, le candidat "numéro quatre", a assuré vendredi, dans un entretien au quotidien "Le Soir", avoir toutes les raisons de se montrer optimiste sur les résultats de l'élection présidentielle.

"On ne peut pas arrêter un raz de marée, un plébiscite", a déclaré le candidat de la coalition Lamuka ("Réveillez-vous" en swahili et en lingala, deux des langues nationales en RDC), soutenu par deux ténors de l'opposition, Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba Gombo.

M. Fayulu assure que même dans les fiefs de ses adversaires politiques comme le Maniéma, province d'origine de M. Shadary Ramazani, le candidat "numéro treize", ses résultats ont surpris.

Le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Belgique est membre non permanent depuis le 1er janvier, doit se réunir vendredi à New York à 15h00 (21h00 HB).

Selon M. Reynders, différents pays et organisations internationales (les Etats-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine) sont "en train d'accorder leurs points de vue" sur l'attitude à tenir vis à vis de la situation en RDC.

Les Etats-Unis ont enjoint jeudi les autorités électorales congolaises de "respecter" le choix des Congolais en publiant des résultats "exacts". Et Washington d'appeler également au rétablissement d'internet, coupé depuis lundi.

Le chef de la diplomatie belge a en outre appelé la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (Monusco) à jour son rôle dans la protection des civils, alors que des violences endémiques - et pas nécessairement liées aux élections - continuent à faire des victimes dans plusieurs régions du pays.