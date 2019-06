Téhéran et Washington ont poursuivi tout le week-end leur bras de fer verbal. Donald Trump a promis samedi de nouvelles sanctions, qualifiées de "majeures", contre l’Iran. Il doit en révéler tous les détails ce lundi. Pour le président américain, il importe que les États-Unis accentuent l’isolement diplomatique de l’Iran ainsi que la pression économique sur ce pays dont il veut changer le comportement "violent" et "néfaste" au Moyen-Orient.

Son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a précisé dimanche que l’annulation l’avant-veille à la dernière minute par Donald Trump de frappes de représailles contre l’Iran ne devait pas passer pour un aveu de "faiblesse" de la part de l’Amérique. "Ni l’Iran ni aucun autre acteur hostile ne devrait confondre la prudence et la retenue (observée) par les États-Unis avec de la faiblesse", a dit M. Bolton, avant une rencontre à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Une menace toujours bien présente

Connu pour son penchant belliciste et ses positions anti-iraniennes, John Bolton a ajouté que les forces armées américaines "sont prêtes à partir", comme s’il voulait s’assurer que l’Iran comprenne bien que la menace d’une action militaire américaine plane toujours sur le pays.

L’Iran a pour sa part averti les États-Unis que la moindre attaque contre son territoire aurait des conséquences dévastatrices pour leurs intérêts dans la région.

Le président iranien Hassan Rohani a demandé dimanche à la communauté internationale de prendre des "actions" pour empêcher les États-Unis de violer l’intégrité territoriale de l’Iran.

Téhéran avait annoncé un peu plus tôt dans la journée qu’il y avait eu un précédent à l’incursion, jeudi dernier, d’un drone de surveillance et d’espionnage américain (de type Global Hawk) dans l’espace aérien iranien. Le mois dernier, un drone de surveillance et d’attaque (de type Predator B) avait franchi les limites de l’espace aérien à plusieurs reprises et s’était retrouvé dans celui-ci pendant vingt minutes. L’Iran dit avoir lancé trois avertissements.

Un envoyé européen à Téhéran

Les États-Unis ont aussi exhorté "tous les pays à convaincre l’Iran de désamorcer la tension" dans le Golfe, selon les termes de Brian Hook, l’envoyé spécial de l’administration Trump pour l’Iran. En visite au Koweït, celui-ci a souligné que les renforts militaires américains dans la région avaient un but défensif.

Après avoir décommandé des bombardements ciblés sur l’Iran après que ce dernier eut abattu un drone de surveillance américain jeudi dernier, Donald Trump a autorisé en secret des représailles sous la forme d’attaques informatiques.

Des attaques secrètes

Selon le Washington Post et Yahoo News, les États-Unis ont lancé des cyberattaques contre l’Iran, visant ses systèmes de contrôle de missiles et de fusées ainsi qu’un réseau d’espionnage chargé de surveiller les passages de navires dans le détroit d’Ormuz. Ces attaques avaient été prévues initialement pour répondre aux incidents survenus il y a deux semaines contre les pétroliers dans le golfe d’Oman.

La stratégie américaine d’isolement diplomatique n’a pas empêché le Royaume-Uni de dépêcher dimanche à Téhéran son secrétaire d’État en charge du Moyen-Orient, Andrew Murrison. Celui-ci a rencontré des officiels iraniens dans le cadre de sa mission visant une "désescalade urgente" des tensions entre Washington et Téhéran.