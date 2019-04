J’ai toujours voulu faire un travail de missionnaire." Il est de ces hommes totalement investis, portés par leur foi et l’amour du Christ. Le Dr Tom Catena en fait partie. L’Américain aurait pu faire carrière et fortune sur la côte est des États-Unis. Il a préféré s’épanouir dans les monts Nuba, au Soudan, en y soignant les populations locales meurtries par la guerre, la misère, la faim. Un "engagement" et un "courage" récompensés en 2017 par le prix Aurora, distinction remise annuellement - la prochaine le sera le 24 avril - à une personne qui fait don de sa vie pour aider autrui.