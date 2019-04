Un mouvement islamiste local, le National Thowheeth Jama'ath (NTJ), est à l'origine des attaques suicides qui ont fait 290 morts au Sri Lanka dimanche, a annoncé lundi le porte-parole du gouvernement Rajitha Senaratne. L'état d'urgence a été déclaré à partir de minuit.

Les autorités sri-lankaises enquêtent sur d'éventuels liens de l'organisation avec des groupes étrangers. Le NTJ avait fait il y a dix jours l'objet d'une alerte diffusée aux services de police, selon laquelle le mouvement préparait des attentats contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo.

Le groupe, sur lequel peu d'éléments sont connus, s'était fait connaître l'an passé en lien avec des actes de vandalisme commis contre des statues bouddhiques.

En quelques heures dimanche, des bombes ont semé mort et désolation dans des hôtels de luxe et églises célébrant la messe de Pâques en plusieurs endroits de l'île d'Asie du Sud.

Les forces de l'ordre ont arrêté 24 personnes à ce stade de l'enquête.

Etat d'urgence à partir de minuit

Le Sri Lanka a décrété lundi l'entrée en vigueur de l'état d'urgence à partir de minuit (18H30 GMT) au nom de la "sécurité publique", au lendemain des attentats du dimanche de Pâques qui ont fait 290 morts.

L'état d'urgence a pour but de renforcer l'action des forces de sécurité en les dotant de pouvoirs spéciaux. "Ceci a été décidé dans le but d'autoriser la police et les trois forces (de l'armée, ndlr) à assurer la sécurité publique", a déclaré la présidence de l'île d'Asie du Sud dans un communiqué.