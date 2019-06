Le spectre d'une guerre entre les Etats-Unis et l'Iran grandit de jour en jour. En cause : des sanctions de plus en plus lourdes infligées par Donald Trump à l'encontre de Téhéran, qui subit déjà les conséquences du retrait américain de l'accord sur le nucléaire. Depuis ce retrait, l'économie iranienne est fortement ralentie, ce qui provoque des remous au niveau social en interne mais fait également craindre une hausse de la répression dans le pays.Thierry Coville, spécialiste de l'Iran et chercheur à l'IRIS (Paris) décortique pour La Libre cet épineux dossier qui fait couler beaucoup d'encre, depuis quelques semaines déjà.

Thierry Coville est l'Invité du samedi de La Libre.be

L’Iran est, à nouveau, sous le feu des projecteurs suite à un nouvel épisode tendu avec les Etats-Unis. Estimez-vous que l’image de ce pays est égratignée alors, qu'au fond, l'Iran, on ne le connait pas vraiment ?

(...)