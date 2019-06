La Chine a accusé mardi d'"arrogance" le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui avait déclaré en évoquant la répression de Tiananmen que les Etats-Unis avaient depuis perdu tout espoir d'ouverture de la société chinoise. "Il s'agit d'un affront au peuple chinois et d'une grave violation du droit international et des normes fondamentales qui régissent les relations internationales", a déclaré dans un communiqué un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington.

"La partie chinoise exprime son fort mécontentement et sa ferme opposition" aux propos de M. Pompeo, a-t-il ajouté. Les déclarations faites lundi par Mike Pompeo sur les événements de Tiananmen, il y a 30 ans, et sur l'évolution ultérieure de la Chine sont motivées par "les préjugés et l'arrogance", a accusé le porte-parole de l'ambassade.

Toute personne qui tente "de prendre de haut et d'intimider le peuple chinois (...) finira dans les poubelles de l'Histoire", a-t-il déclaré.

M. Pompeo, a poursuivi le porte-parole, a utilisé "le prétexte des droits de l'Homme" pour faire une déclaration qui "intervient grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine, attaque son système et diffame ses politiques intérieure et étrangère".

Hommage aux "héros du peuple chinois"

Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée chinoise a mis fin à sept semaines de manifestations en faveur de la démocratie centrées sur la place Tiananmen, l'immense esplanade du coeur de Pékin. La répression a fait des centaines de morts.

M. Pompeo a rendu hommage lundi dans un communiqué "aux héros du peuple chinois qui se sont courageusement levés il y a 30 ans place Tiananmen pour exiger leurs droits".

"Dans les décennies qui ont suivi, les Etats-Unis ont espéré que l'intégration de la Chine dans la communauté internationale déboucherait sur une société davantage ouverte et tolérante. Ces espoirs ont été balayés. L'Etat chinois à parti unique ne tolère aucune dissidence et viole les droits humains à chaque fois que c'est dans son intérêt", a écrit le secrétaire d'Etat américain.

Le communiqué de l'ambassade de Chine se réfère seulement à "l'incident politique de la fin des années 80" et déclare que le gouvernement et le peuple chinois sont depuis longtemps "parvenus à un verdict" sur ce sujet.

"Les droits de l'Homme en Chine sont dans la meilleure période qu'ils aient jamais connue", a affirmé l'ambassade. "La Chine est fermement engagée sur la voie du développement pacifique et du développement des droits de l'Homme en Chine et dans le monde entier", ajoute le communiqué.