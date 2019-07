Emmanuel Macron n’a pas cherché à masquer la réalité derrière un euphémisme. "Nous avons fini cette journée sur ce qu’il convient d’appeler un échec", a admis le président français mardi peu après midi. Après dix-sept heures de négociations, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne se sont quittés sans accord sur le "paquet" de quatre hauts postes dont l’attribution relève partiellement ou totalement de leurs compétences : les présidences de la Commission, du Conseil européen, de la Banque centrale européenne et le/la Haut(e) représentant(e) pour la politique étrangère. Pourquoi et comment le sommet européen a-t-il tourné à la confusion ? Tentative d’explications.