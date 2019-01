En net recul dans les sondages à cause du shutdown dont une majorité de ses compatriotes le rend responsable, Donald Trump a fait diversion jeudi en présentant un plan de modernisation des missiles de l’armée américaine attendu depuis plus d’un an. Ce plan, que le Congrès sera appelé à financer, est le plus ambitieux depuis la "guerre des étoiles" que Ronald Reagan entendait mener.