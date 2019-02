Le débat est relancé pour savoir si les règles européennes de la concurrence sont obsolètes face à la puissance chinoise, après le veto de Bruxelles au mariage ferroviaire entre Alstom et Siemens, une décision fustigée tant à Paris qu'à Berlin.

Avant même l'annonce du rejet de cette fusion, qui aurait donné naissance à un géant européen censé rivaliser avec le numéro un mondial du ferroviaire, le chinois CRRC, le ministre français des Finances Bruno Le Maire avait déjà dénoncé "une erreur politique" qui "servait les intérêts économiques de la Chine".

De son côté, le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier avait également plaidé la veille pour une politique favorisant des regroupements à l'échelle européenne, afin de jouer "à égalité" sur la scène internationale.

"N'y a-t-il pas des domaines tels que l'aviation, les chemins de fer, les banques où vous devez prendre le marché mondial comme référence plutôt que l'européen?", a fait valoir le ministre, en référence au choix de Bruxelles de ne baser sa décision que sur le périmètre européen.

De son côté, la Commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, qui a officiellement annoncé le veto de Bruxelles à la fusion, n'a jamais contesté la nécessité de créer des champions européens, mais pas au mépris des règles établies.

Elle a aussi défendu "le droit de la concurrence de l'UE qui encourage les bons champions européens". "Pour être compétitif à l'étranger, il faut que la concurrence règne à domicile", a-t-elle martelé.

"Pas un monde de bisounours"

Pour M. Le Maire, ce raisonnement ne tient pas la route. "Si nous ne voulons pas voir le monde tel qu'il est, nous risquons de nous retrouver démunis dans quelques années", a-t-il prévenu.

Le ministre français a d'ailleurs annoncé qu'il allait présenter avec son collègue Altmaier des "propositions", dans les prochaines semaines, "pour refonder les règles de la concurrence et nous permettre d'avoir une politique industrielle beaucoup plus ambitieuse par rapport à nos gros concurrents américains et chinois".

Ils envisagent de proposer le marché mondial comme référence et non plus seulement l'européen, ainsi que donner la parole aux chefs d'Etat européens afin que "ce ne soit pas seulement une décision technique".

Du côté des industriels, le message est le même face à la menace chinoise. "Dans ce monde, qui n'est pas un monde de bisounours, le rapport de force existe", a rappelé mardi le Jean-Dominique Senard, président de Michelin et de Renault, lors du colloque annuel de l'assureur-crédit Coface.

"Il serait sain que ce dialogue actuel dans le monde ne soit pas purement sino-américain", a-t-il expliqué. "Il faut que l'Europe se dote d'une force politique qui sera naturellement une force économique".

Le patron de Siemens, Joe Kaeser, a aussi dénoncé le refus de la fusion avec Alstom: "Protéger les intérêts des clients localement ne signifie pas se priver d'être sur un pied d'égalité avec des pays leaders comme la Chine et les Etats-Unis".

Dans un manifeste de 25 pages, publié en janvier, la puissante fédération de l'industrie allemande (BDI) réclamait elle aussi une attitude plus dure vis-à-vis de Pékin et une adaptation du droit européen de la concurrence.

Les Européens s'étaient pourtant entendus en novembre 2018 sur un cadre européen de contrôle des investissements étrangers dans l'UE, destiné à répondre à l'inquiétude des plus grands Etats membres face aux acquisitions, principalement chinoises, dans les secteurs stratégiques.

Il n'empêche que deux visions du droit de la concurrence s'opposent en Europe. L'une d'inspiration libérale qui veut une application stricte des règles. Et l'autre qui souhaiterait davantage de flexibilité pour protéger le "made in Europe".

A la Commission, on met en revanche en garde contre une trop grande flexibilité. "Notre but est de protéger une concurrence loyale dans l'UE. Ne plus le faire pourrait aussi se retourner contre les Européens", remarquait récemment un haut fonctionnaire, qui soulignait que Bruxelles était aussi chargé de contrôler les effets des fusions américaines sur le sol européen.

La Commission européenne, qui dispose depuis 1989 d'un droit de veto sur les grands projets de fusion, n'en a pas souvent fait usage. En près de trente ans, plus de 6.000 fusions ont été approuvées et moins d'une trentaine ont été bloquées.