Selon Sud-Ouest, le train transportait des blindés de l'armée et des véhicules tout-terrain qui devaient être utilisés lors du défilé du 14 juillet.

Le chargement aurait pris du retard à Vayres et le conducteur, estimant qu'il avait dépassé son temps de travail, aurait tout simplement pris la décision d'abandonner son poste et le train à la gare de Libourne. Or, ce dernier était censé passer la nuit à la gare de triage d'Hourcade à Bègles avant de reprendre sa route pour la région parisienne.

Des agents de la SNCF ont contacté la gendarmerie pour signaler cette situation pour le moins cocasse: "Il n’y a pas eu de conséquences sur la circulation et la société qui affrétait le train avait sans doute acheté ce qu’on appelle un sillon, donnant un droit de passage sur une voie" assure-t-on du côté du groupe.