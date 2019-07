4 Vidéo

Un impressionnant orage de grêle plonge une ville mexicaine sous 2 mètres de glace

Une couche de glace a recouvert dimanche la ville mexicaine de Guadalajara et ses environs, après de fortes chutes de grêle qui ont surpris les habitants et endommagé habitations, commerces et véhicules. "Des scènes que je n'avais jamais vues,...