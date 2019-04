Comme le relaient nos confrères du Parisien, un individu a été interpellé mardi par la police d'Argenteuil, en Île de France, après avoir traîné son chien au sol en pleine rue et l'avoir tué.

Le tout a été filmé par un habitant et la vidéo, postée notamment par la fondation Assistance aux animaux, fait grand bruit.

Le chien est finalement mort car son propriétaire l'a étranglé, traîné au sol et même, selon des témoins, frappé avec différents objets.

Des riverains ont fini par appeler la police d'Argenteuil. L'individu a été placé en garde à vue puis, après expertise, hospitalisé dans un établissement psychiatrique.

Cependant, des contre-expertises peuvent encore avoir lieu et une plainte a d'ores et déjà été déposée. "Indignée par le calvaire enduré par ce chien et choquée que de tels faits puissent être classés sans suite, sans donner lieu à des poursuites pénales, la fondation Assistance aux animaux dépose plainte pour acte de cruauté. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, pour qu’instable psychologiquement ou pas, ces faits ne restent pas impunis", explique ainsi une responsable de la fondation.

La réaction des passants pose question

A noter qu'outre le comportement de l'individu interpellé, l'inaction des passants fait également polémique. Les internautes estiment en effet que sur la vidéo, on constate qu'il s'est passé de nombreuses minutes avant que quelqu'un n'appelle le commissariat.