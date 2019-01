Un sexagénaire a ouvert le feu dans une rue de Bastia mercredi après-midi, faisant un mort et six blessés, avant de se retrancher dans l'immeuble où il vit, a-t-on appris de sources policières.

Les pistes terroristes ou liées au banditisme sont a priori écartées par les enquêteurs, a-t-on précisé de même source, même si les motivations du tireur, déjà condamné, restaient encore floues mercredi en fin de journée. Des unités de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police et du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) étaient sur place pour tenter de le maîtriser.