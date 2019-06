Ce mercredi 5 juin, un hommage était rendu à Portsmouth, au sud de l'Angleterre. Au menu des personnalités, la reine d'Angleterre, la Première ministre Theresa May, la chancelière Angela Merkel, les présidents américain Donald Trump et français Emmanuel Macron ainsi que le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Les épouses des chefs d'États étaient également présentes, et notamment Melania Trump, qui a visiblement mis du baume au cœur à un certain Thomas Cuthbert, 93 ans. Alors que la First Lady saluait ceux qui ont participé au Débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale présents pour l'occasion, le vétéran britannique originaire d'Essex a lancé un clin d’œil au président Trump, avant de s'exclamer: "C'est une très belle femme, n'est-ce pas ? Ah, si j'avais vingt ans de moins". À cette flatterie, le président américain répondit: "Je suis certain que vous pourriez gérer. Ce n'est pas une question d'âge !".

Le vétéran Thomas Cuthbert a reçu la Légion d'honneur en mai 2017 pour sa participation active lors du Débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Cet assaut fut une étape-clé de la libération des territoires occupés par l'envahisseur allemand lors de la Seconde Guerre mondiale (1940-1945).