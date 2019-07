Un long silence. Jannie Petersen, gérante du Netvaerket Hotellet à Copenhague, cherche ses mots, une phrase qui lui tient à cœur. “Mon objectif : que les femmes et les hommes qui entrent ici physiquement fragiles et blessés dans l’âme en ressortent en retrouvant leur équilibre.” Un centre de cure pour le corps et l’esprit ? “Presque, mais pour le personnel !” Dans une jolie bâtisse de la fin du XIXe siècle, cet hôtel au charme discret compte dix chambres d’un blanc immaculé, et au prix le plus bas (65 euros) de Copenhague.

(...)