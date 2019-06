La chaleur accablante qui fait suer l'Europe a fait tomber jeudi à différents endroits les records pour un mois de juin: 38,9°C en République tchèque, 38,6°C en Allemagne, 38,2°C en Pologne, et 43,5° dans le sud de la France. Vendredi, le mercure pourrait dépasser 45° en France, ce qui constituerait un record absolu pour le pays (hors territoires outre-mer). Quatre départements du sud de la France ont été pour la première fois placés en vigilance "rouge", la plus sévère, entraînant notamment la mobilisation des services d'urgence et des mesures de précaution renforcées pour les personnes les plus vulnérables.

Vendredi matin, le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué sur Twitter que 4.000 écoles "ont fermé leurs portes ou prévoient un accueil adapté et d'urgence". La veille, les préfectures et rectorats des quatre départements en vigilance rouge avaient déjà conseillé aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison ce jour-là.

"Les sorties scolaires et les événements festifs seront annulés ou reportés, sauf s'ils se déroulent dans des lieux frais, sans nécessité de déplacement exposant à la chaleur", a indiqué la ministre française de la Santé Agnès Buzyn.