Le bras de fer est relancé, au Venezuela, entre la droite conservatrice et l’équipe au pouvoir sous la direction de Nicolas Maduro. Au fur et à mesure que ce dernier se révèle être le fossoyeur des conquêtes sociales engrangées par les Vénézuéliens sous les Présidences de Hugo Chavez (décédé en 2013) - qu’il présente comme son mentor - la première étoffe le nombre de ses partisans et la seconde perd des plumes. (...)