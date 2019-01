International Mardi, à 60 jours du Brexit, la Première ministre britannique Theresa May a annoncé qu’elle voulait “rouvrir” l’accord de retrait conclu avec l’Union européenne. C’est à croire que les Européens ne parviennent pas à se faire comprendre des Britanniques, bien qu’ils répètent en boucle que cet accord est le seul, l’unique et le meilleur possible., a confirmé une source européenne.

L’eurodéputé belge Philippe Lamberts, co-président du groupe Verts/ALE et membre du groupe de pilotage du Parlement européen sur le Brexit, estime en effet que Theresa May essaie juste de gagner du temps, espérant que la Chambre des Communes finira par adopter l’accord, afin d’éviter un retrait désordonné de l’UE. Mais “au vu du fossé qu’il existe entre les députés britanniques, je ne pense pas que venir faire la danse à Bruxelles permettra à Theresa May de se tirer d’affaire”.

Theresa May veut apporter des “changements juridiques” au “backstop”, le filet de sécurité prévu pour éviter une frontière dure entre l’Irlande et l’Irlande du Nord au lendemain du Brexit, en conservant l’ensemble du Royaume-­Uni dans une union douanière avec l’UE, le temps de trouver une solution moins controversée. Que peut-elle obtenir des Européens à ce sujet ?

Les Vingt-sept et le Parlement européen ont déjà dit que le “backstop” procède et est une traduction, dans l’accord de Brexit, des contraintes juridiques issues de l’accord du Vendredi Saint (qui a mis fin à la guerre civile en Irlande du Nord et prévoit l’évitement d’une frontière dure avec l’Irlande, NdlR). Autrement dit, le Royaume-Uni continue à faire comme s’il n’était pas lié par ce traité international. Mais ces contraintes existent et existeront. Quand du côté du Royaume-Uni, certains demandent un backstop limité dans le temps, c’est comme s’ils demandaient que les contraintes de l’accord du Vendredi Saint soient limitées dans le temps. C’est autour de ce déni de réalité qu’une partie de la Chambre des Communes continue à tourner.

