Jacline Mouraud, l'une des figures des "gilets jaunes", va créer un parti politique baptisé "Les Émergents", a-t-elle indiqué à l'AFP, confirmant une information du quotidien Le Figaro.

"Pour l'instant, aucun statut n'a été déposé", a cependant précisé Mme Mouraud, dans un message à l'AFP.

Le nom "Les Émergents" a été retenu avant "que cela passe par un vote où d'autres noms seront certainement proposés", a-t-elle poursuivi. "Mais il faut bien commencer par quelque chose."

Sur France Info, Jacline Mouraud a indiqué qu'elle ne prendrait pas nécessairement la tête de ce mouvement. "Comme dans n'importe quel parti, il y aura des votes. Que ça soit moi ou pas, je m'en fous, ce n'est pas ça qui est important. C'est de le faire exister, c'est de rassembler les personnes contre la violence et pour le respect de nos institutions", a-t-elle expliqué.

"Que les 'gilets jaunes' disent 'rien ne m'intéresse dans le paysage politique, mais moi je veux participer au débat politique, bravo, bienvenue !", a réagi lundi soir à Lille le fondateur du mouvement Générations, Benoît Hamon, lors d'une conférence de presse organisée juste avant une réunion publique.

"Je me réjouis que ce débat-là existe et j'encourage même les 'gilets jaunes' à faire ce pas-là, qu'ils rejoignent des formations existantes, qu'ils en créent des nouvelles, plus on sera dans le débat et plus ça durera, plus on aura la garantie de ne pas revenir au bon vieux train-train des débats tels qu'on les connaissait", a-t-il ajouté.

Se démarquant désormais du mouvement des "gilets jaunes", Mme Mouraud avait déjà annoncé à l'AFP qu'elle présenterait fin janvier "un parti du bon sens", "sans étiquette" avec "des idées nouvelles et constructives pour le pays, en harmonie avec les enjeux du changement climatique" et qui "arrête de nourrir le culte de la société de consommation".

Son objectif était les municipales de 2020.

La Bretonne de 51 ans, à l'origine d'une vidéo virale, postée le 18 octobre sur Facebook et dénonçant "la traque aux automobilistes", avait reçu des menaces de mort après avoir publié début décembre un appel proposant une "porte de sortie au gouvernement", avec huit autres "gilets jaunes libres".