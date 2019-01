Suite au rejet de l'accord sur le Brexit au Parlement britannique, les réactions se succèdent dans le monde politique européen.

Le président du Conseil européen appelle à une "solution positive".

Le président du Conseil européen Donald Tusk a appelé mardi soir à une "solution positive" après le rejet de l'accord sur le Brexit par les députés britanniques.

"Si un accord est impossible, et que personne ne veut un non-accord, alors qui aura finallement le courage de dire quelle est la seule solution positive ?", a déclaré M. Tusk, premier dirigeant européen à s'exprimer après le vote, dans un tweet.

Olaf Scholz: "C'est un jour amer pour l'Europe"

Le ministre des Finances et vice-chancelier allemand Olaf Scholz a parlé mardi d'un "jour amer pour l'Europe" après le rejet par le parlement britannique de l'accord négocié sur le Brexit.

"C'est un jour amer pour l'Europe. Nous sommes prêts. Mais un Brexit dur est la pire de toutes les possibilités pour l'UE, mais surtout pour le Royaume-Uni", a estimé M. Scholz sur Twitter juste après le vote britannique.

Charles Michel: "La balle est plus que jamais dans le camp des Britanniques".

Le gouvernement fédéral "se prépare et prend des mesures concrètes" en prévision d'une éventuelle absence d'accord (no deal) sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, a indiqué mardi soir le Premier ministre Charles Michel sur Twitter, peu après le rejet par le parlement britannique de l'accord sur le Brexit négocié avec les Européens. "La balle est plus que jamais dans le camp des Britanniques", a précisé le chef du gouvernement fédéral à Belga. "Les 27 ont affirmé que l'accord sur la table était le seul possible. C'est désormais aux Britanniques d'assumer les conséquences de leur choix", a-t-il poursuivi.

D'après lui, un hard brexit (sans accord, ndlr) peut encore être évité.

Le gouvernement fédéral reste pleinement mobilisé pour défendre les droits des citoyens et des entreprises, a-t-il précisé.

Juncker regrette la décision: "J'appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible."

Le rejet par le parlement britannique de l'accord négocié sur le Brexit a accru le risque d'un divorce sans accord, a mis en garde le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans un communiqué mardi.

"J'appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Le temps est presque écoulé", a déclaré le président de l'exécutif européen, juste après le vote britannique.

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois plaide pour un report du Brexit

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois plaide pour un report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 29 mars. Afin d'éviter le chaos, il convient de donner plus de temps à la négociation, a-t-il estimé, peu après le rejet par le parlement britannique de l'accord de retrait négocié entre le gouvernement de Theresa May et les Européens.

L'article 50 du Traité sur l'UE permet de modifier le délai de sortie des Britanniques de l'UE, a rappelé M. Bourgeois.

Une telle décision devrait toutefois être prise à l'unanimité des 28 Etats membres.

Guy Verhofstadt: "Il est temps de savoir ce que veut le Parlement britannique"

Guy Verhofstadt s'est lui aussi exprimé sur Twitter. "Le Parlement britannique a dit ce qu'il ne voulait pas. Maintenant, Il est temps de savoir ce que veulent les parlementaires. En attendant, les droits des citoyens doivent être préservés."

Matteo renzi: "Le Brexit est une catastrophe"

"Le Brexit est une catastrophe et personne ne sait s'en sortir: un nouveau référendum? report de la date du 29 mars?", s'interroge l'ancien Président du Conseil italien. "Pendant ce temps, le Royaume-Uni a cessé de fonctionner et est en train de s'effondrer."

Mark Rutte: "Je regrette, mais respecte le résultat"

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déploré mardi soir le revers cinglant enregistré par son homologue britannique Theresa May, dont l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE a été rejeté par la Chambre des communes.

"Je regrette mais respecte le résultat du vote qui a eu lieu concernant l'accord sur le Brexit au parlement britannique. Les Pays-Bas et l'UE continuent à soutenir l'accord actuel, mais nous nous préparons aussi à tous les scénarios possibles. Ce revers ne signifie pas encore un no-deal. C'est au Royaume-Uni de décider ce qui va suivre", a-t-il indiqué sur Twitter.

Pedro Sanchez: "L'accord est le meilleur possible"

Le Premier ministre espagnol s'est exprimé au nom de son gouvernement sur Twitter: Le gouvernement regrette le résultat négatif obtenu au Parlement britannique. L'accord est le meilleur possible et une sortie non ordonnée serait négative pour le #UE et catastrophique pour le Royaume-Uni. L'Espagne travaille sur des mesures d'urgence et donnera la priorité aux droits des citoyens et des résidents"