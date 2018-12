Votera ? Votera pas ? À trois jours d’un scrutin déjà reporté la semaine dernière, alors qu’il aurait dû être organisé en 2016 pour respecter la Constitution, le doute plane toujours en République démocratique du Congo. Les observateurs neutres, présents sur place, décrivent une organisation plus que chaotique, pointant du doigt les retards et même les mensonges. "La Ceni a annoncé avoir accrédité 700 000 témoins et 270 000 observateurs pour les élections du 30 décembre. Ces chiffres paraissent surévalués au regard du contexte actuel. […] Les deux plus grandes plateformes d’observation ne comptent en tout qu’environ 62 000 membres", peut-on lire dans un rapport d’une ONG européenne daté du 24 décembre.