Un homme s'identifiant comme "journaliste gilet jaune" a vivement interpellé le journaliste politique français.





La vidéo est longue, dérangeante et loin de servir la cause des "gilets jaunes" comme beaucoup l'ont fait remarquer sur les réseaux sociaux. On y retrouve Jean-Michel Aphatie se dirigeant vers sa voiture et devant faire face aux attaques du "journaliste gilet jaune". La scène est filmée par le "gilet jaune" lui-même. Après avoir critiqué la couverture médiatique réalisée par Aphatie du mouvement, l'homme en vient très rapidement à des attaques plus personnelles.





"Vous êtes un menteur", assène-t-il ainsi au chroniqueur d'Europe 1. Mais le "gilet jaune" ne s'arrête pas là. "Dans votre grand appartement du XVIe avec les millions que vous vous êtes faits dans la presse (....), vous êtes du côté des puissants", l'accuse-t-il.





Le pseudo-journaliste remet alors en question le réel rôle d'Aphatie dans les médias. "Qu'est-ce que vous avez découvert comme scandale? Rien! Vous êtes monsieur opinion c'est tout", estime-t-il.





Le "gilet jaune" termine en interrogeant le chroniqueur au sujet de la quenelle, ne comprenant pas "pourquoi certains la considèrent comme un signe antisémite".





Jean-Michel Aphatie n'est pas la première "victime" du "journaliste gilet jaune". En effet, ce dernier s'était récemment attaqué à Bernard Tapie - qui a pourtant toujours affirmé son soutien au mouvement.













Le chroniqueur d'Europe 1 a tenu à s'expliquer au sujet de cette étrange rencontre. Aphatie a dénoncé les propos tenus par son interlocuteur. "Ce type de propos font que des journalistes sont agressés violemment, frappés parfois. Certains s'échappent pour éviter d'être lynchés", s'est attristé le journaliste.