Douze skieurs sont morts et un autre est porté disparu dans une série d'avalanches ce week-end dans les Alpes italiennes, françaises, suisses et autrichiennes. Au-dessus de la station de Courmayeur, un Suisse de 43 ans et une Néo-zélandaise de 43, ainsi qu'un Français de 36 ans, sont morts dans une avalanche dimanche, selon les informations de l'agence Ansa. Interrompues par la nuit, les recherches ont permis de retrouver les trois corps lundi matin.

Une personne est toujours portée disparue.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la Vallée d'Aoste, dans le nord-ouest de l'Italie, avec six morts. Ailleurs en Italie, un jeune de 18 ans a été emporté par une avalanche dans la province de Bolzano, près de la frontière autrichienne et un snowboarder, un Belge de 24 ans, est mort asphyxié sous la neige en Lombardie (nord).

En France, une avalanche "de grande ampleur" a fait un mort sur un secteur hors piste samedi en Savoie. En Suisse, un homme et une femme ont été emportés par une avalanche samedi à Diemtigen. La femme a pu être dégagée et transportée à l'hôpital mais l'homme a été retrouvé mort.

En Autriche, deux hommes de 30 et 52 ans ont été emportés par une coulée de neige en Carinthie: le plus jeune est sorti indemne, le plus âgé est décédé.