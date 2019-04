Elle a 62 ans, et son nom vient d’être rendu public par la Croix-Rouge internationale. Louisa Akavi, une infirmière néo-zélandaise, serait l’employée du CICR qui a été le plus longtemps otage au cours des 156 ans de l’organisation internationale. Voici cinq ans et six mois qu’elle a été enlevée le 13 octobre 2013 avec deux chauffeurs syriens, Alaa Rajab et Nabil Bakdounes, par le groupe de l’État islamique non loin de la ville d’Idlib dans le nord de la Syrie.

(...)