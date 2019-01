Bernard Gilliot a pris la présidence de la Fédération des entreprises de Belgique il y a bientôt deux ans, mais il reste encore peu connu du grand public. Ces prochains jours, on risque cependant de le voir plus souvent, lui qui, en tant que président de l’organisation patronale, préside le Groupe des 10 où syndicats et employeurs vont tenter de négocier un accord interprofessionnel.