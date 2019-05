En Grèce, une grande dynastie politique de droite se présente en pole position pour reprendre les rênes de la ville d’Athènes, dimanche, et du gouvernement grec, lors de législatives anticipées le 7 juillet.

Près de deux décennies après sa mère, Dora Bakoyannis, qui fut la première femme maire d’Athènes avant les JO de 2004, Costas Bakoyannis pourrait accéder à ce poste prestigieux lors du second tour des municipales, dimanche. Mais dans cette grande famille politique, le frère de Dora, Kyriakos Mitsotakis, pourrait faire encore mieux lors du scrutin de juillet, et décrocher la fonction suprême en Grèce, celle de Premier ministre… que son père avait lui-même occupée. Comme leurs parents l’avaient fait avant eux, ils se présentent tous deux sous la bannière du parti conservateur Nouvelle Démocratie (ND) qui dirigea longtemps le pays avant l’arrivée, en 2015, de la gauche d’Alexis Tsipras.

L’oncle et le neveu baignent depuis leur plus jeune âge dans la politique : Constantin Mitsotakis, le père du premier et grand-père du second, occupa plusieurs postes ministériels depuis les années 1950, avant d’être Premier ministre de 1990 à 1993. Sa fille, Dora, outre son poste de maire d’Athènes, a aussi été ministre de la Culture sous le gouvernement de son père et ministre des Affaires étrangères (2006-2009).

En vue du second tour des municipales d’Athènes, Costas Bakoyannis, 41 ans, affiche plus de 25 points d’avance sur son challenger du second tour. Il a fait de la sécurité publique une priorité, surfant sur la vague de critiques anti-Tsipras et sa prétendue inaction face aux actes de vandalisme des anarchistes. Costas Bakoyannis n’avait que 11 ans lorsque son père Pavlos, un avocat et député de ND, a été assassiné par l’organisation d’extrême gauche "17 Novembre". Aussi il avait confié être "fou furieux" de la décision de l’administration Tsipras d’accorder plusieurs permissions de sortie au meurtrier de son père, Dimitris Koufodinas, l’un des principaux dirigeants de cette organisation extrémiste.

Diplômé, comme son oncle, en sciences politiques d’Harvard, Costas Bakoyannis avait été à l’âge de 33 ans maire de la petite ville de Karpenissi en 2010, puis gouverneur de la région du centre de la Grèce, en 2014.