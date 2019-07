Vincent Sanchez, chef du service de soins palliatifs et de l’unité des cérébrolésés du CHU de Reims, est l’homme qui a pris, lundi, la décision d’arrêter les traitements de Vincent Lambert, fort de l’arrêt de la Cour de cassation française. Un homme effacé mais déterminé. Et un homme aujourd’hui au cœur de "l’affaire Vincent Lambert", du nom de cet ancien infirmier de 42 ans, victime d’un accident de la route en 2008 et en état végétatif et tétraplégique depuis lors.

(...)