Relié à l’Allemagne par le pont de l’Europe, le quartier du Port du Rhin à Strasbourg n’a rien de Dubaï hérissée de gratte-ciel toujours plus vertigineux. Il détient cependant – pour l’heure et en France – un record d’altitude : celui de la plus haute tour d’habitation construite en bois. Une construction innovante qui domine de ses 38 mètres et 11 étages la silhouette – par ailleurs horizontalizante – d’un ensemble résidentiel constitué de 3 immeubles abritant 146 logements et commerces.

(...)