L'activiste du climat Greta Thunberg a été accueillie dimanche avec grand enthousiasme par le mouvement Extinction Rebellion à Londres. Sous les "I love you" de la foule rassemblée au Marble Arch, la jeune Suédoise a une nouvelle fois dénoncé le manque de volonté politique pour lutter contre le réchauffement climatique.

"Pendant bien trop longtemps, les politiques se sont mis dans le chemin, sans faire quoi que ce soit pour tenter d'enrayer la crise climatique et la crise environnementale", a déclaré Greta Thunberg. "Nous allons nous assurer qu'ils ne s'en tirent plus comme cela."

L'humanité est à un tournant, selon l'adolescente de 16 ans, symbole de toute une génération après avoir initié la grève des étudiants pour le climat. "Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que nous avons choisi le chemin que nous voulons emprunter. Nous attendons maintenant que d'autres suivent notre exemple."

Le mouvement Extinction Rebellion et les participants aux protestations étudiantes feront la différence, a-t-elle souligné: "Nous n'arrêterons pas de nous battre pour cette planète et pour nous-mêmes, notre avenir et l'avenir de nos enfants et petits-enfants."

Après une rencontre avec le pape François vendredi à Rome, la Suédoise avait pris le train pour Londres où elle compte rencontrer le leader des Travaillistes Jeremy Corbyn ainsi que la présidente des Verts Caroline Lucas et s'adresser à la chambre basse du parlement.