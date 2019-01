© AFP

Planète La Belgique pourra assister à une éclipse de Lune ce 21 janvier. En juillet 2018, lors de la plus longue éclipse de Lune du siècle, le spectacle avait été gâché par la couverture nuageuse. Et cette fois ? Le spectacle devrait être au rendez-vous dans le ciel belge.L'éclipse de lune se produira le lundi 21 janvier, en fin de nuit pour la Belgique. Cette éclipse est attendue précisément de 4 h 33 à 7 h 40. Une éclipse de lune se produit lorsque l’astre pénètre entièrement dans l’ombre que la terre projette derrière elle. Il y a alors un alignement Soleil-Terre-Lune.Cette éclipse totale sera la dernière avant 2022. Pendant la première heure, la pleine lune sera doucement “mangée” par la gauche. L’éclipse sera totale pendant une heure à partir de 5 h 41, avec une apogée à 6 heures 12. Pendant l’éclipse totale, la Lune ne sera pas invisible : elle sera rouge, comme lors de toutes les éclipses totales. Cette teinte sera due au fait que les rayons du Soleil ne l’atteindront plus directement. A la place, une petite partie des rayons rouges seront filtrés par l’atmosphère terrestre et réfractés vers la Lune. Celle-ci sera visible à l’Ouest. Côté Est, on pourra très bien voir Vénus, et juste en dessous, Jupiter.Selon l’IRM, la météo s’annonce favorable pour l’observation (à noter que des lunettes protectrices ne sont pas nécessaires). Le ciel sera clair, mais le gel sera généralisé.

"Nous serons sous l'influence d'une dorsale anticyclonique qui maintiendra sur nos régions de l'air froid, sec et et stable, nous précise le métérologue Fabian Debal (IRM). Les prévisions sont donc très favorables pour l'éclipse durant laquelle le ciel devrait rester dégagé sur la quasi totalité du pays.Les derniers nuages associés au débordement d'une perturbation sur la France auront en effet déjà été repoussés durant la journée de dimanche". Cela dit, "quelques derniers champs nuageux résiduels pourraient éventuellement encore être présents sur l'extrême sud du pays (Lorraine belge) au début de l'éclipse (à confirmer). Par ailleurs, le passage d'un faible creux d'altitude pourrait transitoirement conduire à quelques champs de nuages d'altitude sur l'ouest du pays mais, même dans ce cas, ces champs seraient passagers et épars".

A l'exception de ces quelques éventualités mineures, c'est donc dans un ciel clair que devrait intervenir l'éclipse totale de Lune de ce lundi 21 janvier, indique le météorologue. Toutefois, il conviendra de se vêtir chaudement car le gel sera généralisé avec, durant le phénomène, des températures de -3 à -8 degrés.

