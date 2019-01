L'action 'Youth for Climate' a mené la semaine passée 12.500 élèves dans les rues de Bruxelles.



Le mois prochain, ils pourraient être rejoint par les élèves du supérieur, une fois la période des examens terminée, pour manifester en faveur du climat, rapportent les journaux du groupe Mediahuis lundi. "Les étudiants des Hautes écoles et des universités ne veulent pas rester sans rien faire", affirme l'étudiante de l'université de Gand Laura Cools (22 ans), qui promet le double d'élèves dans les rues. Elle met sur pied avec deux autres étudiants de l'université d'Anvers l'action 'Students for Climate'. Leur ambition est de manifester le 14 février, après les examens.

Le mouvement ne devrait pas se confiner à ces deux villes flamandes mais concerner aussi les étudiants de Bruxelles, Mons et Louvain-La-Neuve. L'objectif est d'organiser une marche dans ces villes estudiantines vers les gares d'où les étudiants emprunteraient des trains en direction de la capitale pour rejoindre les étudiants du secondaire.